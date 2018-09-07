Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen operasyonda 5 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akçaabat Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Akçaabat ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de M.E'ye (37) ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 900 uyuşturucu hap, 30 gram kubar esrar, 3 mermi, bin 500 lira ve 50 avro ele geçirildi.

Aynı soruşturma çerçevesinde ilçeye bağlı Nefsipulathane Mahallesi'nde O.T'ye ait (37) ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 5 bin uyuşturucu hap ile 1 kök kenevir bulundu.

Güvenlik güçlerinin her iki şüphelinin de yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.

