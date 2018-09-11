Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu madde üretimi ve satışı yaptığı belirlenen Ayhan U.'nun, Ortahisar ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 625 gram esrar, 1 adet terazi, 1 adet esrar öğütme aleti, 1 adet ruhsatsız tüfek ile evin bahçesinde 5 adet Hint keneviri ele geçirdi.

Arama sırasında evinde bulunmayan zanlı, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Of İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Dumlusu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin A'nın evinde arama yaptı.

Narkotik köpeklerinin de eşlik ettiği operasyonda, 7 kök Hint keneviri, bin 110 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 31 litre el yapımı nargile tütünü, 3 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 6 adet şarjör, 117 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

