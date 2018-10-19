Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu satın almak ve bulundurmak" suçlarından aranan 10 zanlının ev ve otomobilinde arama gerçekleştirildi.
Aramalarda, 35 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile bir el yapımı silah ve 8 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, gözaltına alınanlardan H.K'nin, Trabzon dışında da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.
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