Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Pazarcık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ö.A. ve E.A'ya ait dört adrese operasyon düzenledi.

Ö.A'nın ev ve eklentisinde narkotik dedektör köpeği "İmha" ile yapılan aramada, samanların altına gizlenmiş halde hassas terazi ile esrar, güvercin beslenen odada da bir miktar esrar bulundu.

E.A'nın evinde de narkotik dedektör köpeği "Çakıl" ile yapılan aramada esrar, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.A. ve E.A, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Evlerde bulunan esrarın ise toplam 4 kilo 152 gram olduğu belirlendi.

