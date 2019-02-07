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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:28 | Son Güncelleme

İran plakalı aracın yakıt deposunda, 2 kilogram 11 gram sentetik uyuşturucu ile 682 gram afyon sakızı ele geçirildi

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram 11 gram sentetik uyuşturucu ve 682 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen İran plakalı bir araçta arama yapıldı.

Aramada, aracın yakıt deposunda, 2 kilogram 11 gram sentetik uyuşturucu ile 682 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Araçtaki 2 İran uyruklu şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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