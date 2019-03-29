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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

TRABZON'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 126 ecstasy hap ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bin 100 TL ele geçirildi.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

TRABZON, (DHA)- TRABZON'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 126 ecstasy hap ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bin 100 TL ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde ve uyuşturucudan elde edilen paraların saklandığı 2 adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 126 ecstasy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 100 lira ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan S.A. ve B.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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