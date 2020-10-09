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Trabzon’da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

Trabzon’da 3 ayrı yerde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine konuldu.Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Maçka, Ortahisar ve Araklı ilçelerinde “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’’ ve “Yasa Dışı Ekim” yapıldığına dair elde ettikleri bilgiler sonucu operasyon düzenledi.

Trabzon’da 3 ayrı yerde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Maçka, Ortahisar ve Araklı ilçelerinde “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’’ ve “Yasa Dışı Ekim” yapıldığına dair elde ettikleri bilgiler sonucu operasyon düzenledi. Uyuşturucuya duyarlı köpeklerin de katıldığı operasyonda 5 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerde arama yapıldı. Aramalarda 32 kilo 940 gram esrar maddesi, 19 kök kenevir bitkisi, 3,04 gram metamfetamin, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 179 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine konulurken, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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