Trabzon'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı

TRABZON, (DHA)- TRABZON'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 uyuşturucu hap ve 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat, teknik ve fiziki takip sonucu kentte farklı adreslerde uyuşturucu ve kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, şüpheli ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 40 uyuşturucu hap, farklı markalarda 620 paket gümrük kaçağı sigara ile 31 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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