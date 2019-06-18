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Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

Trabzon’da dün akşamdan beri aralıklı olarak yağan yağmur beraberinde trafik kazalarını getirdi.

Trabzon’da dün akşamdan beri aralıklı olarak yağan yağmur beraberinde trafik kazalarını getirdi. Şehir merkezinde dün akşamdan beri çoğunluğu maddi hasarlı olmak üzere 11 trafik kazası meydana gelirken sürücüler kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kazaya neden olduğu öğrenildi.
Trabzon’un 2 Nolu Beşirli Mahallesinde meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 6 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düşen otomobilde sürücü yaralanırken, bahçede kimsenin olmayışı faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil 2 Nolu Beşirli Mahallesinde yağmur yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini alamayarak çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 5-6 metrelik duvardan önce sitedeki binanın balkonuna ardından da bahçeye düşen 61 AG 969 plakalı otomobil sürücüsü yaralanırken, otomobilin düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi

Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi
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