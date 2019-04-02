Trabzon’da yaklaşık 100 bin kişi seçimde farklı yerde oy kullanmak için adres bildirimde bulundu

Trabzon’da yaklaşık 100 bin kişi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde farklı yerde oy kullanmak için adres bildirimde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Trabzon’da çok sayıda kişi oylarını farklı adreste kullanmak istedi. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde seçim sürecinde yaklaşık 40 bin kişi oylarını farklı adreste kullanmak için İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak adres bildiriminde bulundu. Seçimde oy kullanan yaklaşık 40 bin kişi yine İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat ederek oturdukları mahalle için tekrar adres bildiriminde bulunacak. Seçim günü açık olan İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne çok sayıda vatandaş adres bildirimi almak için müracaat ederken Trabzon genelinde ise adres bildirimi alanların sayısı 100 bini geçtiği öğrenildi.

Yaklaşık 500 bin kişiye çipli kimlik

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında Trabzon genelinde yeni çipli kimlik alanların sayısı 500 bini geçti. Trabzon Ortahisar İlçe Nufus Müdürlüğü’nde 17 Ekim 2016 tarihinde çipli kimliklerin verilmesine başlanırken, bugüne kadar yaklaşık 163 bin kişiye yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verildi. Bugüne kadar Trabzon’un 18 ilçesinde yaklaşık 500 bin kişiye yeni çipli kimlik kartı verilerken bu yöndeki çalışmaların 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Bir yılda 19 bin kişiye sürücü belgesi

Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 19 bin kişiye sürücü belgesi verilirken aynı süre içinde verilen umumi pasaport sayısı ise yaklaşık 6 bini buldu.

Öte yandan, merkez ilçe Ortahisar’da nüfus 321 bin 225, il genelinin nüfus ise 768 bin 417 olarak belirlenmişti.

