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Trabzon'da yangın: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:02 | Son Güncelleme

Trabzon'da yangın: 1 ölü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü.

İlçeye bağlı Sekmenli Mahallesi'nde Ayşe Uçar'a ait evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında Uçar'ın kızı Nazan Uçar (31) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla evden çıkartılan Uçar, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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