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Trabzon'da yangın; 2 daire kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 17:26 | Son Güncelleme

TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, bir binanın bacasında çıkan yangının sıçradığı bitişiğindeki apartmanda 2 daire yandı.

Emre KOLTUK/ TRABZON, (DHA)- TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, bir binanın bacasında çıkan yangının sıçradığı bitişiğindeki apartmanda 2 daire yandı.

Olay, saat 14:00 sıralarında, Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın baca kısmında başlayan yangının alevleri, bitişiğindeki apartmana sıçradı. Alevleri gören mahalleliler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Ancak alevlerin sıçradığı apartmandaki 2 daire kullanılamaz hale geldi. Apartmanlarda oturan kişiler tahliye edilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale öne sürerek tepki gösterdi.

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