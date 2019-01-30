Trabzon’da yapılacak katı atık tesisi Türkiye’de alanında tek ve örnek olacak

Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) Meclis Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinin ihale sözleşmesi Vali İsmail Ustaoğlu ile Teknik Katı Atık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topaloğlu arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, yapılacak tesiste çöplerin dünyadaki mevcut en ileri teknoloji ile gazlaştırılarak bertaraf edileceğini ifade ederek, “Proje tamamlandığında elde edilecek enerji ile ilk etapta ortalama 35 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak” dedi.

Tesisin ‘yap-işlet-devret modeli’ ile en geç 24 ayda bitirilmesi planlandığını ifade eden Vali Ustaoğlu, projenin yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağını söyledi. 2 yılı inşaat 23 yılı da işletme süresi olan tesisin yapımı için birliğe üye belediyelerin üzerinde hiçbir mali külfet getirmeyeceğini vurgulayan Vali Ustaoğlu, “Kaynağından başlayarak, enerji üretimi safhasına kadar bütün aşamaların tek elden yürütülüp, yönetileceği entegre proje Türkiye’de tek ve örnek proje olacak. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanacak olan tesiste çöplerin sırasıyla; ayrıştırma, gazlaştırma ve enerji üretimi aşamalarından geçirileceği, doğaya zarar vermeden bertaraf edileceği, geri kalan atıkların da, tesiste işlenerek gazlaştırma işleminden sonra elektrik enerjisine dönüştürüleceği vurguladı.

İmza törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ile TRABRİKAB üyesi belediye başkanları da katıldı.



