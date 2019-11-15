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Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:16 | Son Güncelleme

Düzköy ilçesine bağlı Derinoba, Beypınarı, Honofter, Alazlı ve Haçka Yaylası'ndaki 14 kaçak yapı yıkıldı

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı yaylalarda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye giden iş makineleri, sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, Derinoba Yaylası'nda 4, Beypınarı Yaylası'nda 1, Honofter Yaylası'nda 3, Alazlı Yaylası'nda 5 ve Haçka Yaylası'nda 1 kaçak yapı ekiplerce yıkıldı. Ayrıca, Beypınarı Yaylası'nda kamyon üstü karavan şeklindeki yapı da kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak yapılar Trabzon yayla ve meralar yıkım

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