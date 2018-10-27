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Trabzon'da yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası'nda, kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Trabzon'da yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Aleyna KESKİN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası'nda, kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.
Doğu Karadeniz'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaykara ilçesi Sultan Murat Yaylası yolu ulaşıma kapandı. Dün gece saatlerinde yayla yolunda hafif ticari araçla mahsur kalan A.Ö. (37), F.A. (23), R.H. (28), Y.K. (30), H.Ş. (40), Ş.K. (40) yardım çağrısında bulundu. Trabzon Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile Çaykara Belediyesi ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için yola çıktı. Ekipler, sabaha karşı ulaştıkları kişileri kurtararak ilçeye indirdi. 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Trabzon'da yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldıTrabzon'da yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldıTrabzon'da yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

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