Trabzon'da yaylada evleri yıkılan yapı sahipleri valilik önünde-2

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA)- TRABZON'un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası'nda, güvenlik önlemleri altında dün yıkımları tamamlanan 13 kaçak yapının sahipleri, Trabzon Valiliği önünde toplandı. Kentte bazı yaylalarda yıkımı planlanan yapı sahiplerinin de yer aldığı grup, valilik bahçesine alınmadı. Polis, geniş güvenlik önlemi alırken, grup adına seçilen bir kişi, valiyle görüşmeye alındı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrası inşa edilen kaçak yapıların yıkımı, sürdürülüyor. Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan Haçka Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 13 evin yıkımı için dün ekipler iş makineleriyle bölgeye gelerek, çalışma başlattı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yaylada kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri, yapılarının çatısına çıkarak, yıkımı engellemeye çalıştı. Ev sahipleri, yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapı sahiplerin ikna edilmesiyle, ekipler dün gece boyu süren çalışmalarla yıkımları tamamladı.