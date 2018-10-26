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Trabzon'da yaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

Trabzon'da yaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Trabzon'da kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan yaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Maçka ilçesine bağlı Ayaster Yaylası'nın yolu, yoğun kar yağışı dolayısıyla sabah saatlerinde ulaşıma kapandı. Yaylada bulunanlar, cep telefonu ile jandarmayı arayarak mahsur kaldıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. İş makineleri yardımıyla yolu açan ekipler, yaylada bulunan kişilere ulaştı.

Herhangi sağlık sorunları bulunmayan 10 kişi, araçlarla yayladan ayrıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan mevsim şartları dolayısıyla artık yayla ve mezralardan geri dönmelerini istedi.

Bahar aylarına kadar kimsenin yayla ve mezraya çıkmaması gerektiğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Arık kış mevsimindeyiz. Yayla ve mezralarda çok ciddi doğa olayları ile karşılaşabiliriz. Elbette nerede olursa olsun tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz lakin can ve mal güvenliği için bahar aylarına kadar yayla ve mezralara çıkılmaması gerekiyor. Bu hususu hemşehrilerimden özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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