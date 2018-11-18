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Trabzon'da yaylarda mahsur kalan 6 kişi ve 1750 hayvan kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 11:33 | Son Güncelleme

TRABZON Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kar nedeniyle yolları kapanan yaylalarda mahsur kalan 6 kişi ile 1750 büyükbaş ve küçükbaş hayvan kurtarıldı.  Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Köprübaşı Yaylası’nda vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Trabzon'da yaylarda mahsur kalan 6 kişi ve 1750 hayvan kurtarıldı

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - TRABZON Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kar nedeniyle yolları kapanan yaylalarda mahsur kalan 6 kişi ile 1750 büyükbaş ve küçükbaş hayvan kurtarıldı.
Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Köprübaşı Yaylası’nda vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma ile ekipler Köprübaşı ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaştı. Yaylada mahsur kalan 3 kişi ve yaklaşık bin küçükbaş hayvanın geri dönüşü sağlandı.
Aynı şekilde Çaykara ilçesine 80 kilometre mesafede bulunan Uzuntarla Yaylası’nda mahsur kalan 3 kişi ile 750 küçükbaş ve büyükbaş hayvan da ekipler tarafından kurtarıldı.
BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU:YAYLA VE MEZRALARI TERK ETMENİZİ İSTİRHAM EDERİM
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, vatandaşlardan yayla ve mezraları terk etmelerini isteyerek “Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bu mevsimde yayla ve mezralarda bulunmak telafi edilemeyecek sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hemşehrilerimden yayla ve mezraları terk etmelerini, kış boyunca yayla ve mezralara çıkmamalarını istirham ediyorum” diye konuştu.

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Trabzon'da yaylarda mahsur kalan 6 kişi ve 1750 hayvan kurtarıldıTrabzon'da yaylarda mahsur kalan 6 kişi ve 1750 hayvan kurtarıldıTrabzon'da yaylarda mahsur kalan 6 kişi ve 1750 hayvan kurtarıldı

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