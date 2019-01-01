Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

Trabzon'da, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine "Beyza" adı verildi.

Akşam saatlerinde hastaneye gelen Melek Taşkın'ın yeni yılın ilk dakikalarında sezaryen doğumla bir kız çocuğu oldu. 3 kilo 100 gram ağırlığındaki Beyza bebek, yeni yılda hastanede doğan ilk bebek olarak kayıtlara geçti.

Melek ve Recep Taşkın çiftinin bebeklerini doğumun ardından hastanede ziyaret Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile eşi Şenay Ustaoğlu, aileyi tebrik ederek Cumhuriyet altını hediye etti.

Vali Ustaoğlu, daha sonra beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'le birlikte polis merkezlerini ziyaret ederek, görevli personelin yeni yılını kutladı.

Esnafla sohbet eden İsmail Ustaoğlu, Yomra ilçesinde jandarmaya ait kontrol noktasında görevli askerlerle de bir araya geldi.

