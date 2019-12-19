Trabzon'da yolcu minibüsü ile çarpışan tırın Gürcistan uyruklu şoförü tutuklandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kaza sonrası gözaltına alınan Gürcistan uyruklu şoför tutuklandı, minibüs sürücüsü ise serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yıldızlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada Gürcistan plakalı tırın sürücüsü Mardale İshvili Emzali ile 61 M 1152 plakalı minibüsün sürücüsü Ş.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan sürücülerden Emzali tutuklanırken, Ş.A adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde Mardale İshvili Emzali idaresindeki ZZ-295-BB plakalı tır ile Ş.A. yönetimindeki 61 M 1152 plakalı minibüs çarpışmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişide çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.
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