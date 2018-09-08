Trabzon'da yüksekten düşen yaşlı adam öldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir apartmanın dördüncü katından düşen 73 yaşındaki Hacı Usta, hayatını kaybetti.
Yenicuma Mahallesi'nde ikamet eden Usta, binanın havalandırma boşluğundaki tesisat borularını tamir etmek isterken düştü.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Usta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Usta'nın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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