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Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 16:39 | Son Güncelleme

Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Değirmendere Camisi önünde dilencilik yapanlara ilişkin şikayetleri değerlendiren ekipler, B.S'yi takibe aldı.

Ekipler tarafından yakalanan ve belediye binasına getirilen B.S'nin üstünde ve çantasında yapılan aramada, 4 bin 850 lira ele geçirildi.

Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

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dilenci Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri

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