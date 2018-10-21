Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Akçaabat ilçesine bağlı Salacık Mahallesi sahil yolunda, Giresun istikametinden Trabzon istikametine giden Celil Şener'in kullandığı 61 M 0237 plakalı minibüs karşı şeride geçti.
Karşı şeride geçen minibüsün seyir halindeki 61 HJ 225 plakalı otomobil ile çarpışması sonrası 34 HJ 5589 ve 55 AFE 60 plakalı otomobillerin de karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, minibüs sürücüsü Şener olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçlardaki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Şener'in cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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