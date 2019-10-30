Trabzon'daki cinayetin şüphelileri Balıkesir'de yakalandı

BALIKESİR (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin aranan zanlılar, Balıkesir'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında Sefa D'nin silahla öldürüldüğü kavganın şüphelileri D.A. ve T.A'nın Erdek'te olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmamak için sahte kimlikle seyahat ettiklerini belirleyen ekipler, harekete geçerek aracı takibe aldı.

İlçe girişinde durdurulan araçtaki D.A. ve T.A. ile sürücü A.A, gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, hırsızlık, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmi belgede sahtecilik ve cinayet suçlamalarından arandıkları öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

- Olay

17 Şubat 2018'de, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sefa D. (37), E.Ç, F.K ve N.K, yaralanmış, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sefa D, hayatını kaybetmişti.

