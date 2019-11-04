HABER

Trabzon'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:08 | Son Güncelleme

TRABZON'un Yomra ilçesinde, çıkan kavgada tabancayla akrabası Yetiş Tiryaki'yi (25) yaralayıp, Enes Şen'i (28) öldürdükten sonra kaçan Yunus Tiryaki (21), polis ekiplerince yakalandı.

YOMRA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Yomra ilçesinde, çıkan kavgada tabancayla akrabası Yetiş Tiryaki'yi (25) yaralayıp, Enes Şen'i (28) öldürdükten sonra kaçan Yunus Tiryaki (21), polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Şen ve arkadaşı Yetiş Tiryaki, sokakta akrabası Yunus Tiryaki ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Tiryaki, tabancayla Enes Şen ve Yetiş Tiryaki'ye ateş etti. İki kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yetiş Tiryaki ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alındı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli Yunus Tiryaki, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Skandal! Sırf eğlence için... Skandal! Sırf eğlence için...
Musluktan yılan çıktıMusluktan yılan çıktı
Jandarmadan şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya’ya vefaJandarmadan şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya’ya vefa
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'den acı haber! Eğitimde fenalaşan uzman çavuş Mehmet Yaralı şehit oldu

İzmir'den kahreden şehit haberi!

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

Avcılar’da kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı şahıs tarafından bıçaklandı

Dehşet evi! Oğlu ve annesinin gözü önünde katledildi

Aydın'da kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

Kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

FETÖ davalarında kritik kararlar

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.