Trabzon'daki DEAŞ operasyonu

Trabzon'da DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri A.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı eşi D.B.G. ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, İdlib bölgesindeki suikast ve eylemlere katıldığı belirlenen, silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde üst düzey emir konumunda olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.G. ile eşi D.B.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, DEAŞ'ın sözde emiri A.G tutuklandı, eşi D.B.G. ise serbest bırakıldı.

