Trabzon'daki DEAŞ operasyonu

Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Altan S, Özcan Y. ile A.Z.N, E.U. ve Ş.Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan Altan S. ve Özcan Y. "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

