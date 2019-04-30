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Trabzon'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı

Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Altan S, Özcan Y. ile A.Z.N, E.U. ve Ş.Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan Altan S. ve Özcan Y. "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DEAŞ operasyonu Trabzon

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