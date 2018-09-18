Trabzon'daki FETÖ/PDY davası

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında tutuksuz sanık doktor F.K'nin yargılanmasına, gizli tanık beyanıyla devam edildi.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, açığa alınan ve tutuksuz yargılanan doktor F.K. ile avukatı ve yakınları katıldı.
Duruşmaya, gizli tanık "Yelkovan" ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden iştirak etti.
Yelkovan, beyanlarında sanık F.K'yi bizzat tanıdığını belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, örgütün emniyet yapılanmasına ilişkin kendisinin savcılığa giderek ifade verdiğini hatırlattı.
Yelkovan, "İfademde sanığın silahlı terör örgütü üyesi olduğunu söylemedim. Bu maksatla o yapıya ait evde kaldığını düşünmüyorum. Tıp fakültesini kazandıktan sonra 1,5 ya da 2 yıl Beşirli Mahallesi'nde bulunan ve Polis Meslek Okulu öğrencileriyle ilgilenilen bir evde kaldı. İfademde sanığın adını zikretmekteki amacım emniyet yapılanmasıyla ilgiliydi. Bölge abisi olduğu ve memleketini Çorum olarak bildiğim 'doktor' denilen kişi ve il emniyet abisi hakkında bilgi vermekti amacım. Bölge abisi ve il abisi onlarla görüşürdü. Sanığın her ikisini de tanıdığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Polis okulu öğrencileriyle hafta sonu görüşüldüğünü aktaran Yelkovan, "Polis okulu öğrencileriyle hafta sonları görüşülürdü. Öğrencilerle görüşme görevi, yapıda daha önce yetişmiş kişilere veriliyordu. Sanığın söz konusu evin emniyet içi yapılanmayla ilgilenilen bir ev olduğunu bilmediğini düşünüyorum. Sanığın 2 yıllık süreç sonunda derslerinin ağır olduğu gerekçesiyle örgütten olmayan arkadaşlarıyla 'ayrı eve çıkacağım' dediğini biliyorum ancak kiminle nereye çıktı bilmiyorum." şeklinde konuştu.
Tutuksuz sanık F.K. ise beyanında, 2008-2010 yılları arasında yapıya ait evde kaldığını belirterek, tek maksadının yer temininde yaşadığı sorunu aşmak olduğunu, bunun için söz konusu evde kaldığını söyledi.
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini aktaran F.K, beraatini talep etti.
Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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