Trabzon'daki FETÖ/PDY operasyonu

Askeri lise sınavlarına müracaat etmek için mahrem imamın kendisini sağlık kontrolüne götürdüğünü belirten D.Ç, yapılan sağlık kontrollerinde göz kartlarının büyük kısmını okuyamadığını, renk körlüğünün ortaya çıktığını, diş eti rahatsızlığı bulunduğunu ve tedavi olması gerektiğini öğrendiğini anlattı.

D.Ç, yurtta kaldığı 1985 yılında, FETÖ'nün "askeri mahrem imamı"nın kendisiyle tanıştığını ifade ederek, bu kişinin askeri okullara hazırlanmaları yönünde kendisini yönlendirdiğini ve sınavdan önce çok sayıda soru çözdürdüğünü söyledi.

Yaz tatilinde de evine gitmeyip yurtta kalmaya devam ettiğini anlatan D.Ç, yurtta Fetullah Gülen'e ait kasetleri dinlediklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınan D.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

D.Ç, mahrem imam tarafından kendisi yerine başka birinin doktor muayenesinden geçirilerek adına düzenlenmiş geçerli sağlık raporu çıkartıldığını savunarak, kendisinin kimseyi yerine muayeneye sokmadığını, mahrem imamın başkasını kendi yerine sağlık kontrolünden geçirdiğini sonradan öğrendiğini ileri sürdü.

Şüpheli, 1986 yılında Maltepe Askeri Lisesine başladığını, 1994'te Harp Okulundan mezun olduğunu, 2017 yılından itibaren ise Trabzon Jandarma Komutanlığında komutan yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.

D.Ç'nin ayrıca, "psikolojik harp" konusunda 4 sertifikasının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Savcılık ifadesinin ardından D.Ç, Trabzon'da çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Kasım'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bir birimde görevli 2 albay, "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

