Trabzon'daki FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında görevli albay Ali Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında görevli albay Ali Şahin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahin, savcılık ifadesinde, FETÖ'ye ait yurtta askeri okul sınavlarına hazırlanırken örgüt abilerinin kendileriyle ilgilendiğini ve Fetullah Gülen'i anlattıklarını söyledi.

Bu yurtta askeri okul sınavlarına kendisiyle birlikte Trabzon Jandarma Komutan Yardımcısı D.Ç'nin de hazırlandığını hatırladığını belirten Şahin, sınavdan bir gün önce sınav sorularının kendilerine verildiğini itiraf etti.

Şahin, soruları veren mahrem imamın "Bu sorular sınavda çıkacak. Bunları çözün. Sınavda tamamını yapmasanız da olur." dediğini ifade etti.

- "Söyleseydin yerine adam sokardık"