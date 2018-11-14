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Trabzon'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında görevli albay Ali Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - Şahin, savcılık ifadesinde, askeri okula girişte mahrem imam tarafından kendilerine sınav sorularının verildiğini itiraf etti

Trabzon'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında görevli albay Ali Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında görevli albay Ali Şahin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahin, savcılık ifadesinde, FETÖ'ye ait yurtta askeri okul sınavlarına hazırlanırken örgüt abilerinin kendileriyle ilgilendiğini ve Fetullah Gülen'i anlattıklarını söyledi.

Bu yurtta askeri okul sınavlarına kendisiyle birlikte Trabzon Jandarma Komutan Yardımcısı D.Ç'nin de hazırlandığını hatırladığını belirten Şahin, sınavdan bir gün önce sınav sorularının kendilerine verildiğini itiraf etti.

Şahin, soruları veren mahrem imamın "Bu sorular sınavda çıkacak. Bunları çözün. Sınavda tamamını yapmasanız da olur." dediğini ifade etti.

- "Söyleseydin yerine adam sokardık"

Mahrem imamın askeri okul sınavlarına girmek üzere kendilerini İzmir'e götürdüğünü anlatan Şahin, sınavdan 1 gün önce kolunun kırıldığını ve sağlık raporu için gittikleri hastanede kolunu o halde gören mahrem imamın, "Kendi başına iş açtın. Söyleseydin yerine adam sokardık" dediğini aktardı.

Şahin, ortopedi doktorunun elemesi üzerine mahrem imamın ertesi gün başka bir doktor ayarlayarak sağlık raporu çıkarttıklarını söyledi.

Sınavın ardından Maltepe Askeri Lisesi'ni kazandığını aktaran Şahin, kendisine yöneltilen ardışık arama yöntemiyle örgüt üyeleriyle görüştüğü iddialarını ise kabul etmedi.

Şahin, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Kasım'da, İl Jandarma Komutan Yardımcısı albay D.Ç ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı'nda görevli albay Ali Şahin, "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınmış, albay D.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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