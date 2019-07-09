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Trabzon’daki göletlere 53 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun ülke genelindeki 727 adet göl ve gölete bırakılacağını açıklamasının ardından bu kapsamda Trabzon’daki göletlere 53 bin adet pullu sazan balığı yavruları bırakıldı.Doğu Karadeniz bölgesinin önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Sera Gölü’ne ise 25 bin kadar pullu sazan balığı yavruları bırakılırken yaklaşık 10 yıldan beri ilk kez bu kadar kapsamlı balık yavrusunun göle bırakıldığı öğrenildi.Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce kaynakların balıklarla zenginleştirilmesi ve amatör avcılığı özendirilmesi adına değişik türlerle "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen 53 bin adet pullu sazan balığı yavruları, Trabzon’da daha önceden belirlenen Sera Gölü, Taşlıyatak ve Haçkalıbaba Göletleri’ne salımı yapıldı.

Trabzon’daki göletlere 53 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun ülke genelindeki 727 adet göl ve gölete bırakılacağını açıklamasının ardından bu kapsamda Trabzon’daki göletlere 53 bin adet pullu sazan balığı yavruları bırakıldı.
Doğu Karadeniz bölgesinin önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Sera Gölü’ne ise 25 bin kadar pullu sazan balığı yavruları bırakılırken yaklaşık 10 yıldan beri ilk kez bu kadar kapsamlı balık yavrusunun göle bırakıldığı öğrenildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce kaynakların balıklarla zenginleştirilmesi ve amatör avcılığı özendirilmesi adına değişik türlerle "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen 53 bin adet pullu sazan balığı yavruları, Trabzon’da daha önceden belirlenen Sera Gölü, Taşlıyatak ve Haçkalıbaba Göletleri’ne salımı yapıldı.

Trabzon’daki göletlere 53 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı

Trabzon’daki göletlere 53 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı

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