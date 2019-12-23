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Trabzon'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 22:43 | Son Güncelleme

Trabzon Valiliği kriz merkezi oluşturdu

Trabzon'daki orman yangını

Trabzon Valiliği farklı ilçelerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Trabzon Valiliği’nden yapılı yazılı açıklamada, “İlimizin bazı ilçelerinin farklı noktalarında çıkan yangınlar nedeniyle, Valimiz İsmail Ustaoğlu başkanlığında valilik kriz masası oluşturuldu.” ifadeleri kullanıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığındaki kriz masasındaki toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile kurum müdürlerinin katıldığı belirtildi.

Arsin ilçesindeki yangının etkisini devam ettirdiği ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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