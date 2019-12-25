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  4. Trabzon'daki örtü yangınları

Trabzon'daki örtü yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 22:50 | Son Güncelleme

Maçka ilçesinde yaklaşık 100 dönümlük alanda başlayan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde, yaklaşık 100 dönümlük alanda başlayan örtü yangınının kontrole alınabilmesi için ekipler müdahalede bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçekaya Mahallesi Seyitli mevkisindeki iki ayrı noktada akşam saatlerinde örtü yangını başladı.

Yaklaşık 100 dönümlük alana yayılan yangının söndürülmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Maçka Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının meydana geldiği bölgenin kırsalda yer aldığını ve yerleşim alanlarına yakın olmadığını bildirdi.

Ekiplerin kısa süre içerisinde yangına müdahale ettiklerini belirten Koçhan, "Yangının meydana geldiği alanda iki bağ evi bulunuyor. Mevsim nedeniyle bu evler de şu an kullanılmıyor. Ayrıca yangının bulunduğu alanda yer alan iki farklı yol, araçlarla müdahaleyi daha da kolaylaştırıyor. Rüzgarın şiddetinde herhangi bir değişiklik olmazsa birkaç saat içerisinde yangının kontrol altına alınacağını düşünüyoruz." dedi.

Öte yandan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının başladığı alana gelerek, söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
maçka Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan Trabzon yangın

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