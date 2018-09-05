Trabzon'daki otellerde milli maç yoğunluğu yaşanıyor

Trabzon'da, Türkiye ile Rusya A Milli Futbol takımları arasında 7 Eylül'de oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçı öncesi otel rezervasyonlarında ciddi artış yaşandı.
Kentte 2 bin 767 gün sonra A Milli Futbol Takımı'nın bir karşılaşmasına ev sahipliği yapılacak olmasının heyecanı yaşanırken, karşılaşmayı izlemek isteyen her iki takım taraftarları otel rezervasyonlarını yaptırdı.
Ortahisar ilçesindeki otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aşarken, yüzde 100 doluluğa ulaşan bazı oteller ise rezervasyonları kapattı.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine otellerdeki doluluk oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Trabzon'un tarih, kültür ve spor şehri olduğunu söyledi.
Kentin turizm potansiyelinin yanında spor aktiviteleriyle de ön planda olduğuna dikkati çeken Ayvazoğlu, "Trabzonsporumuz ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadımız, şehrimiz için önemli bir potansiyel. Türkiye ile Rusya arasında oynanacak karşılaşma da bizim için ayrı bir potansiyel oluşturuyor. Turizm potansiyelimiz spor aktivitelerimizle daha da artıyor." dedi.
- "Sezonu spor ve diğer aktivitelerle çeşitlendirerek tamamlamak istiyoruz"
Ali Ayvazoğlu, milli maçın kentteki turizm açısından önemine işaret ederek, "Şu anda şehir merkezimizdeki otellerde yoğun turizm hareketliliği devam ediyor. Turizm potansiyelimizin yanında milli maç için gelen turistlerimiz de var. Onların yoğunluğuyla şehir merkezimizdeki otellerimizde rezervasyonlarımız hafta sonu dahil doldu. Bu, bizim için gerçekten sevindirici bir durum." diye konuştu.
Trabzon'un turizm sezonuna güzel başlangıç yaptığını aktaran Ayvazoğlu, sezonu bu tarz spor ve diğer aktivitelerle çeşitlendirerek tamamlamak istediklerini de sözlerine ekledi.
KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar
Rusya İdlib'teki hedeflerini açıkladı
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
İlk kez göreceksiniz! Deniz Gezmiş'in daha önce hiç yayımlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı
Almanya'dan Türkiye'ye 'mali yardım' açıklaması
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum