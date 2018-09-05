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Trabzon'daki otellerde milli maç yoğunluğu yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:09 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya A Milli Futbol takımları arasında 7 Eylül'de oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçı öncesi kentteki otel rezervasyonları yüzde 90'ı aştı - Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu: "Turizm potansiyelimizin yanında milli maç için gelen turistlerimiz de var. Onların yoğunluğuyla şehir merkezimizdeki otellerimizde rezervasyonlarımız hafta sonu dahil doldu"

Trabzon'da, Türkiye ile Rusya A Milli Futbol takımları arasında 7 Eylül'de oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçı öncesi otel rezervasyonlarında ciddi artış yaşandı.

Kentte 2 bin 767 gün sonra A Milli Futbol Takımı'nın bir karşılaşmasına ev sahipliği yapılacak olmasının heyecanı yaşanırken, karşılaşmayı izlemek isteyen her iki takım taraftarları otel rezervasyonlarını yaptırdı.

Ortahisar ilçesindeki otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aşarken, yüzde 100 doluluğa ulaşan bazı oteller ise rezervasyonları kapattı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine otellerdeki doluluk oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Trabzon'un tarih, kültür ve spor şehri olduğunu söyledi.

Kentin turizm potansiyelinin yanında spor aktiviteleriyle de ön planda olduğuna dikkati çeken Ayvazoğlu, "Trabzonsporumuz ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadımız, şehrimiz için önemli bir potansiyel. Türkiye ile Rusya arasında oynanacak karşılaşma da bizim için ayrı bir potansiyel oluşturuyor. Turizm potansiyelimiz spor aktivitelerimizle daha da artıyor." dedi.

- "Sezonu spor ve diğer aktivitelerle çeşitlendirerek tamamlamak istiyoruz"

Ali Ayvazoğlu, milli maçın kentteki turizm açısından önemine işaret ederek, "Şu anda şehir merkezimizdeki otellerde yoğun turizm hareketliliği devam ediyor. Turizm potansiyelimizin yanında milli maç için gelen turistlerimiz de var. Onların yoğunluğuyla şehir merkezimizdeki otellerimizde rezervasyonlarımız hafta sonu dahil doldu. Bu, bizim için gerçekten sevindirici bir durum." diye konuştu.

Trabzon'un turizm sezonuna güzel başlangıç yaptığını aktaran Ayvazoğlu, sezonu bu tarz spor ve diğer aktivitelerle çeşitlendirerek tamamlamak istediklerini de sözlerine ekledi.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu Milli Maç Trabzon yoğunluk

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