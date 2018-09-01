Trabzon'daki sağanak

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, kentin Of ve Sürmene ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan su baskını ve heyelanlara 20 iş makinesi ve su tahliye motorlarıyla müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece etkili olan yağış sonrası heyelan ve su baskını olan bölgelerde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ve ilçe belediyeleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin hasarın giderilmesi için büyük çaba gösterdiği vurgulanan açıklamada, Of ilçesinin İrfanlı ve Yazlık mahalleleri ile Sürmene ilçesinin Çamburnu Mahallesi'nde heyelanın yollara taşıdığı malzemenin ortadan kaldırılması için ekiplerin 20 iş makinesiyle çalışma yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, ekiplerin, Of ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki Roji Deresi'nin taşması nedeniyle binaların zemin katlarına dolan suyu, 20 su motoru ile tahliye ettiği vurgulandı.

Heyelan dolayısıyla kapanan mahalle yollarının ulaşıma açıldığı ancak yollarda biriken çamurun temizlenmesine çalışıldığı kaydedildi.

