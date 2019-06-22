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Trabzon'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 14:32 | Son Güncelleme

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen sağanak nedeniyle sele maruz kalan Özdil Mahallesi'ndeki su şebekesi yenileniyor - Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş: - "Gece vardiyasıyla da çalışan ekiplerin işini bitirmesini takiben yarın mahalleye su verilecek"

Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak nedeniyle tahrip olan su şebekesinin yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin, 20 Haziran'daki sağanak yüzünden sele maruz kalan ilçenin Özdil Mahallesi'ndeki tahrip olan su şebekesini yenilemek için seferber olduğu belirtildi.

Yağışın dinmesi ve suların çekilmesini takiben bölgeye ekiplerin sevk edildiği vurgulanan açıklamada, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Özdil'de çalışmalarımız dün sabah itibarıyla başladı ve gece geç saatlere kadar devam etti. Bugün itibarıyla da kullanılamaz hale gelen şebekeyi yenileyecek olan ekiplerimiz, 350 milimetre çaplı çelik borularımızın kaynak işini bitirmek üzere. Su alma yapısı tamamen yıkılan 400 metrelik kısım için bölgeye boru sevkiyatına başladık. Sevk edilen boruların da döşenmesiyle sistemi devreye alacağız. Gece vardiyasıyla da çalışan ekiplerin işini bitirmesini takiben yarın mahalleye su verilecek."

Kentin Araklı ilçesinde de 18 Haziran'daki sel sonrası hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Araklı'da oluşturulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ndeki hasar tespit değerlendirme toplantısına katılarak ilgililerden bilgi aldı.

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sağanak TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş Trabzon

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