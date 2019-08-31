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Trabzon'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Araklı Dağbaşı-Bayburt kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Araklı Dağbaşı-Bayburt kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede gece saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini anımsatarak, sorunların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sağanak dolayısıyla debisi yükselen Karadere'nin yan kollarının taştığını belirten Çetin, "Taşmanın yol açtığı heyelan, çökme gibi nedenlerle Araklı Dağbaşı-Bayburt kara yolumuz ulaşıma kapanmıştı. DSİ ve Karayolları ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yaptıkları çalışmalar sayesinde bu yolumuzda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol tamamen ulaşıma açılacak." dedi.

Çetin, ekiplerin, heyelanlar dolayısıyla ulaşıma kapanan beş mahalle yolu ile menfezlerde de çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

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