Trabzon'daki sel

Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği selde bulunamayan 2 kişiyi arama çalışmaları, ailelerin talebi üzerine yeniden başlatıldı.

İlçeye bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde sele kapılarak kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Cengiz Cevahir (16) ve Mahmut Köseoğlu'nun (39) aileleri, arama çalışmalarının yeniden başlatılması için ilgili kurumlara müracaat etti.

Trabzon Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarına tekrar başladı. Ekipler, eğitilmiş köpeklerin de yardımıyla sel ve heyelanın yaşandığı bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, selin yaşandığı bölgede daha önce yıkımına karar verilen 10 binada yıkım işlemi devam ediyor.

