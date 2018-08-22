Trabzon'daki şiddetli yağış

Trabzon'da şiddetli yağışın yol açtığı heyelan yüzünden kapanan Akçaabat-Düzköy karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanın ardından ekiplerin yoğun çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Akçaabat-Düzköy karayolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandığını anımsatan Şenel, "Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu, kapanan Akçaabat-Düzköy karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Trafik şu an çift yönlü olarak akışını sürdürüyor." dedi.

Şenel, heyelanlar sebebiyle ilçedeki bazı mahalle yollarının da ulaşıma kapandığını belirterek, "İlgili kurumların çalışmalarıyla yollarımız açıldı. Olası durumlara karşı da hazırlıklıyız. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor ve gelen ihbarları kısa sürede değerlendiriyor." diye konuştu.

