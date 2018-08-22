Trabzon'daki şiddetli yağış

Trabzon'da şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen heyelanlara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 42 iş makinesiyle müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yağış sonrası su baskını olan bölgelerde Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve ilçe belediyeleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin hasarın giderilmesi için büyük çaba sarf ettiği vurgulanan açıklamada, suyun sürüklediği malzemenin ortadan kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 42 iş makinesi yardımıyla çalışma yaptığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Araklı ilçesinin Ortaköy ve Koyuncular mahalleleri, Sürmene ilçesinin Ormanseven Mahallesi, Arsin ilçesinin Özlü, Çardaklı ve Harmanlı mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda heyelanın getirdiği toprağı kaldırdığı ifade edildi.

Ekiplerin, Düzköy-Akçaabat yolundaki heyelana da müdahale ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: