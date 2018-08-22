Trabzon'daki şiddetli yağış

Trabzon'da şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen heyelanlara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 42 iş makinesiyle müdahale ettiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yağış sonrası su baskını olan bölgelerde Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve ilçe belediyeleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Ekiplerin hasarın giderilmesi için büyük çaba sarf ettiği vurgulanan açıklamada, suyun sürüklediği malzemenin ortadan kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 42 iş makinesi yardımıyla çalışma yaptığı aktarıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Araklı ilçesinin Ortaköy ve Koyuncular mahalleleri, Sürmene ilçesinin Ormanseven Mahallesi, Arsin ilçesinin Özlü, Çardaklı ve Harmanlı mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda heyelanın getirdiği toprağı kaldırdığı ifade edildi.
Ekiplerin, Düzköy-Akçaabat yolundaki heyelana da müdahale ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Akçaabat ilçesinin Akören, Zaferli, Alsancak, Derecik, Uçarsu, Fındıklı ve Acısu mahallelerinde çalışma yapıldı. Derenin taşması sonucu Akçaabat'ın Yeşilyurt-Özdemirci-Akören bağlantı yolunda heyelan meydana geldi. Derenin su seviyesinin düşmesinin ardından yol yeniden yapılarak trafiğe açılacak. Yağışlardan sonra ayrıca Ortahisar ilçesinin Gözalan ve Gölçayır mahalleleri ile Maçka ilçesinin Zaferli ve Kaynarca mahallelerindeki olaylara müdahale edildi. Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki yollarda oluşan heyelanın izleri de kaldırıldı."
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