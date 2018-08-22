HABER

Trabzon'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki heyelanlara 42 iş makinesiyle müdahale etti

Trabzon'da şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen heyelanlara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 42 iş makinesiyle müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yağış sonrası su baskını olan bölgelerde Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve ilçe belediyeleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin hasarın giderilmesi için büyük çaba sarf ettiği vurgulanan açıklamada, suyun sürüklediği malzemenin ortadan kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 42 iş makinesi yardımıyla çalışma yaptığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Araklı ilçesinin Ortaköy ve Koyuncular mahalleleri, Sürmene ilçesinin Ormanseven Mahallesi, Arsin ilçesinin Özlü, Çardaklı ve Harmanlı mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda heyelanın getirdiği toprağı kaldırdığı ifade edildi.

Ekiplerin, Düzköy-Akçaabat yolundaki heyelana da müdahale ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akçaabat ilçesinin Akören, Zaferli, Alsancak, Derecik, Uçarsu, Fındıklı ve Acısu mahallelerinde çalışma yapıldı. Derenin taşması sonucu Akçaabat'ın Yeşilyurt-Özdemirci-Akören bağlantı yolunda heyelan meydana geldi. Derenin su seviyesinin düşmesinin ardından yol yeniden yapılarak trafiğe açılacak. Yağışlardan sonra ayrıca Ortahisar ilçesinin Gözalan ve Gölçayır mahalleleri ile Maçka ilçesinin Zaferli ve Kaynarca mahallelerindeki olaylara müdahale edildi. Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki yollarda oluşan heyelanın izleri de kaldırıldı."

PARTNERBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değilBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değil
Suriyeli aşiret liderleri: Dolar yerine Türk Lirası kullanacağızSuriyeli aşiret liderleri: Dolar yerine Türk Lirası kullanacağız
Antalya Valiliği: İzin verilen herkes kurban derisi toplayabilirAntalya Valiliği: İzin verilen herkes kurban derisi toplayabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediyesi ekipleri şiddetli yağış Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.