Trabzon'daki şiddetli yağış

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu kentte yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlardan dolayı ulaşılamayan mahalle bulunmadığını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, dün etkili olan şiddetli yağışın ardından çalışmaları sürüyor.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlardan dolayı ulaşılamayan mahalle bulunmadığını belirtti.

Sel ve heyelanlarda can kaybı yaşanmadığını anımsatan Gümrükçüoğlu, oldukça ciddi sayılabilecek hasar oluştuğunu, devletin ilgili kuruluşlarıyla el ele vererek bu hasarın üstesinden geleceklerini vurguladı.

Gümrükçüoğlu, Özdemirci-Akören-Yeşilyurt yolunun Düzköy yolu bağlantı noktasında ciddi bir çökme olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Derenin yükselmesinden ötürü yolun altının boşalmasıyla çökme meydana geldi. Bu çökme sırasında herhangi bir vatandaşımızın ve arabanın orada olmaması en büyük tesellimiz. Çöken yolun yerine tali yoldan bu mahallelerimize ulaşımı sağladık. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak yolun eskisinden çok daha sağlam şekilde yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolu kısa süre içinde ulaşıma açacağız."

