HABER

Trabzon'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: - "Yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlardan dolayı ulaşılamayan mahalle bulunmamaktadır"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu kentte yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlardan dolayı ulaşılamayan mahalle bulunmadığını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, dün etkili olan şiddetli yağışın ardından çalışmaları sürüyor.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlardan dolayı ulaşılamayan mahalle bulunmadığını belirtti.

Sel ve heyelanlarda can kaybı yaşanmadığını anımsatan Gümrükçüoğlu, oldukça ciddi sayılabilecek hasar oluştuğunu, devletin ilgili kuruluşlarıyla el ele vererek bu hasarın üstesinden geleceklerini vurguladı.

Gümrükçüoğlu, Özdemirci-Akören-Yeşilyurt yolunun Düzköy yolu bağlantı noktasında ciddi bir çökme olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Derenin yükselmesinden ötürü yolun altının boşalmasıyla çökme meydana geldi. Bu çökme sırasında herhangi bir vatandaşımızın ve arabanın orada olmaması en büyük tesellimiz. Çöken yolun yerine tali yoldan bu mahallelerimize ulaşımı sağladık. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak yolun eskisinden çok daha sağlam şekilde yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolu kısa süre içinde ulaşıma açacağız."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kamyonet kasasında göbek atarken ölümden döndüKamyonet kasasında göbek atarken ölümden döndü
Bartholomeos, Kirazlı Manastırı'ndaki ayini yönettiBartholomeos, Kirazlı Manastırı'ndaki ayini yönetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu şiddetli yağış Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.