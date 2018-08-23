Trabzon'daki şiddetli yağış

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu kentte yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlardan dolayı ulaşılamayan mahalle bulunmadığını bildirdi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, dün etkili olan şiddetli yağışın ardından çalışmaları sürüyor.
Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlardan dolayı ulaşılamayan mahalle bulunmadığını belirtti.
Sel ve heyelanlarda can kaybı yaşanmadığını anımsatan Gümrükçüoğlu, oldukça ciddi sayılabilecek hasar oluştuğunu, devletin ilgili kuruluşlarıyla el ele vererek bu hasarın üstesinden geleceklerini vurguladı.
Gümrükçüoğlu, Özdemirci-Akören-Yeşilyurt yolunun Düzköy yolu bağlantı noktasında ciddi bir çökme olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Derenin yükselmesinden ötürü yolun altının boşalmasıyla çökme meydana geldi. Bu çökme sırasında herhangi bir vatandaşımızın ve arabanın orada olmaması en büyük tesellimiz. Çöken yolun yerine tali yoldan bu mahallelerimize ulaşımı sağladık. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak yolun eskisinden çok daha sağlam şekilde yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolu kısa süre içinde ulaşıma açacağız."
Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi
DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı
Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!
Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor
Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum