Trabzon'daki şiddetli yağış

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kentte dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını, kapanan yolların da açıldığını bildirdi.
Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın su taşkını ve heyelan olaylarına neden olduğunu belirtti.
Büyükşehir Belediyesinin gece saatlerinde çok sayıda iş makinesi ve su motoru ile tüm bölgelere eş zamanlı müdahale ettiğini anlatan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:
"Ekiplerimiz bugün de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağanak nedeniyle Akçaabat ilçesinin Derecik ve Fındıklı mahallelerinde çeşitli heyelan olayları yaşandı. Heyelan nedeniyle kapanan yolların tümü yeniden ulaşıma açıldı. Trabzon şehir merkezinde de etkili olan sağanak, 1 Nolu Beşirli Mahallesi ile Pelitli Mahallesi arasındaki bazı bölgelerde su taşkınlarının yaşanmasına sebep oldu. Gece boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla su basan binalar tahliye edildi, temizlik çalışmalarına ivedilikle başlandı."
Gümrükçüoğlu, Ortahisar ilçesindeki temizlik çalışmalarının bir iki gün içinde tamamlanmasının planlandığını aktararak, "Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmamıştır. Kapanan yollarımız yeniden ulaşıma açılmıştır. Temizlik çalışmalarımıza devam etmekteyiz." ifadesini kullandı.
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