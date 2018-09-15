HABER

Trabzon'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: - "Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmamıştır. Kapanan yollarımız yeniden ulaşıma açılmıştır"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kentte dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını, kapanan yolların da açıldığını bildirdi.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın su taşkını ve heyelan olaylarına neden olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin gece saatlerinde çok sayıda iş makinesi ve su motoru ile tüm bölgelere eş zamanlı müdahale ettiğini anlatan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz bugün de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağanak nedeniyle Akçaabat ilçesinin Derecik ve Fındıklı mahallelerinde çeşitli heyelan olayları yaşandı. Heyelan nedeniyle kapanan yolların tümü yeniden ulaşıma açıldı. Trabzon şehir merkezinde de etkili olan sağanak, 1 Nolu Beşirli Mahallesi ile Pelitli Mahallesi arasındaki bazı bölgelerde su taşkınlarının yaşanmasına sebep oldu. Gece boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla su basan binalar tahliye edildi, temizlik çalışmalarına ivedilikle başlandı."

Gümrükçüoğlu, Ortahisar ilçesindeki temizlik çalışmalarının bir iki gün içinde tamamlanmasının planlandığını aktararak, "Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmamıştır. Kapanan yollarımız yeniden ulaşıma açılmıştır. Temizlik çalışmalarımıza devam etmekteyiz." ifadesini kullandı.

PARTNERGözleri hiç değişmemiş!Gözleri hiç değişmemiş!
Annesinin Rusya'ya götürdüğü oğlunu iki yıldır göremiyorAnnesinin Rusya'ya götürdüğü oğlunu iki yıldır göremiyor
Ayvalık’ta 27 kaçak yakalandıAyvalık’ta 27 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

Küçük kıza çıplak fotoğrafla şantaj iddiası!

Küçük kıza çıplak fotoğrafla şantaj iddiası!

İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.