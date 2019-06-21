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Trabzon'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi: "İtfaiye Dairesi Başkanlığımız 15 personel, 15 motopomp ve 4 araç, Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız 29 personel, 5 motopomp ve 9 araç, TİSKİ Genel Müdürlüğümüz ise 12 iş makinesi ve 39 personelle ulaşımın normale dönmesi, cadde ve sokaklarda tıkanan rögarların açılması ve su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki sıkıntıların giderilmesi için müdahaleleri ivedilikle yapmıştır"

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin şiddetli yağışa bağlı oluşan aksaklıkların giderilmesi için gerekli müdahaleleri ivedilikle yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine dek süren etkili sağanağa maruz kaldığı belirtildi.

Özellikle şehir merkezindeki ana arterlerde, Ortahisar ilçesinin bazı mahallelerindeki cadde ve sokaklarda, yine kent merkezinde bazı evlerin zemin ve bodrum katlarında aşırı yağışa bağlı su baskınlarının gerçekleştiği işaret edilen açıklamada, "İtfaiye Dairesi Başkanlığımız 15 personel, 15 motopomp ve 4 araç, Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız 29 personel, 5 motopomp ve 9 araç, TİSKİ Genel Müdürlüğümüz ise 12 iş makinesi ve 39 personelle ulaşımın normale dönmesi, cadde ve sokaklarda tıkanan rögarların açılması ve su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki sıkıntıların giderilmesi için müdahaleleri ivedilikle yapmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Meteorolojik veriler önümüzdeki 3 gün boyunca ilimizde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmekte olup, vatandaşlarımızdan oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve duyarlı olmalarını istirham eder, Trabzon Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleriyle muhtemel olumsuzluklara karşı görev başında olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

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şiddetli yağış Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediyesi

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