Trabzon'daki silahlı saldırı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Başından vurulan ve durumu ağır olan Taşkın, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Olay

Değirmendere Mahallesi'nde Bekar Taşkın, aracının içindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla ateş edilmesi sonucu yaralanmış, araçta bulunan diğer kişiler tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayın ardından güvenlik kameralarını tarayan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin kimliğini tespit etmiş, zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

