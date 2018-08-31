Trabzon'daki sokak röportajı sosyal medyayı salladı

Fatih TURAN TRABZON,(DHA) - TRABZON'da yerel bir internet haber sitesine sokak röportajı veren kişi, Karadeniz Sahil Yolu öncesi yaşanan ulaşım zorluklarını yöre şivesiyle yaptığı konuşma ile anlattığı görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Kentte, yerel bir internet haber sitesi tarafından yapılan sokak röportajı sırasında Karadeniz Sahil Yolu öncesi yaşanan ulaşım zorluklarını yöre şivesi ile hatırlatan kişi, Buradan Samsun'a giderken dere kıyılarından geçerdik. Şimdi bir uyana yol, bir bu yana yol. Nerden gideceğini şaşırıyorsun. Allah'ım Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan ayırmasın ifadelerini kullandı. Görüntülerin remixli montajlanıp yayınlandığı sosyal medyada beğeni topladı, binlerce kez izlendi.
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