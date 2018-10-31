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Trabzon'daki taciz olayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 22:18 | Son Güncelleme

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Başsavcılık her daim Trabzon halkının huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edecektir"

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı her daim Trabzon halkının huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edileceğini bildirdi.

Başsavcılığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ortahisar ilçesinde 29 Ekim'de meydana gelen kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı ile ilgili bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakıldığı, internette yayınlanan görüntüler ve sosyal medyadaki tepkiler üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldığı şeklindeki ifadelere yer verildiği belirtildi.

Olay mahallini gören iş yeri kamerasından elde edilen görüntülerin Başsavcılığa ulaşması üzerine, henüz olay habere konu olmadan 30 Ekim'de şüphelinin gözaltına alınması talimatı verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sonrasında şüpheli şahsın Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınması sağlanmıştır. Bilahare şüpheli, 31 Ekim günü cinsel istismar suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna konulmuştur. Dolayısıyla, sosyal medyada yayınlanan olaya ilişkin görüntülerin, Cumhuriyet Savcısı tarafından izlenmesine rağmen, şüphelinin serbest bırakılması söz konusu değildir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı her daim Trabzon halkının huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edecektir."

Trabzon Valiliği resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada da olayın failinin tutuklandığı bildirilmişti.

Açıklamada, "İlimiz Ortahisar ilçesinde meydana gelen taciz olayının faili adli makamlarca tutuklanmış, iş akdi çalıştığı belediye tarafından feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verilmişti.

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taciz olayı Trabzon Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı

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