Trabzon'daki taciz olayında inceleme izni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla Trabzon'da bir çocuğu taciz eden şüpheliyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme izni verdi.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Gül'ün, HSK Başkanı olarak, Trabzon'da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheli şahsı, "Önce serbest bıraktığı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı" iddialarına muhatap olan savcı ile ilgili müfettiş incelemesine izin verdiği bildirildi.
Açıklamada, HSK 1. Dairesinin teklifi üzerine, iddiaların değerlendirildiği, savcı hakkında soruşturma izni istenen yazının HSK Başkanı Gül'e sunulduğu aktarıldı.
Bakan Gül'ün inceleme başlatılmasıyla ilgili "olur" verdiğinin bildirildiği açıklamada, HSK'nın konuyla ilgili iddiaları araştırması için müfettiş görevlendireceği belirtildi.
Açıklamada, Kurulun, müfettişten gelecek inceleme raporu doğrultusunda soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar vereceği ifade edildi.
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