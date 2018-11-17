HABER

Trabzon'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 17:06 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden babaanne ile torununun cenazeleri, Of ilçesinde toprağa verildi

Trabzon'un Of ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden babaanne ile torununun cenazeleri, defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Hatice ile 3 yaşındaki torunu Selman Aydoğdu için Of Çarşıbaşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Güresen Mahallesi Kur'an Kursu öğreticisi Bilal Aydoğdu oğlu Selman'ın, Yemişalan Mahallesi Kur'an Kursu öğreticisi Arif Aydoğdu da anneleri Hatice Aydoğdu'nun cenaze namazını kıldırdı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından babaanne ve torunun cenazeleri, ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Of ilçesinde dün, Adem Aydoğdu yönetimindeki 53 DE 493 plakalı otomobilin Çamburnu Tüneli çıkışında kanala devrilmesi sonucu Hatice Aydoğdu (76) ile 3 yaşındaki torunu Selman Aydoğdu, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Almanya'da raylara düşen kişiyi kurtarırken ölen genç toprağa verildiAlmanya'da raylara düşen kişiyi kurtarırken ölen genç toprağa verildi
KESK'ten İzmir'de bölgesel mitingKESK'ten İzmir'de bölgesel miting
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Trabzon trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçakta 'TNT taşıyorum' şakası yaptı! Gözaltına alındı

Uçakta 'TNT taşıyorum' şakası yaptı! Gözaltına alındı

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor

Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor

Doğu'da kar esareti başladı

Doğu'da kar esareti başladı

Betül Tanbay serbest bırakıldı

Betül Tanbay serbest bırakıldı

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem Esenboğa'da başlıyor

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem Esenboğa'da başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.