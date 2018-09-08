Trabzon'daki uyuşturucu operasyonu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili aranan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akçaabat Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Yeni ve Nefsipulathane mahallelerine düzenlenen operasyonda adreslerinde bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aranan 3 zanlı gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Akçaabat ilçesinde dün düzenlenen operasyonda 5 bin 900 uyuşturucu hap ve 30 gram kubar esrar, 2 tabanca ve bunlara ait şarjör ve fişek ele geçirilmişti.
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