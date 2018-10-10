HABER

Trabzon'dan Bursa'ya geldi, kadın zabıta memurunu tabancayla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 18:52 | Son Güncelleme

TRABZON'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen Aleyna Ö.

Trabzon'dan Bursa'ya geldi, kadın zabıta memurunu tabancayla yaraladı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TRABZON'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen Aleyna Ö. (24), aralarında husumet olan zabıta memuru Gamze Y.'yi (33) sokakta tabanca ile ateş ederek yaraladı.
Trabzon'da yaşayan Aleyna Ö., iddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet bulunan Gamze Y. ile konuşmak için Mudanya'ya geldi. Aleyna Ö., Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Gamze Y. ile sahilde buluştu. İki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aleyna Ö. üzerindeki tabancayı çıkarınca Gamze Y. kaçmaya çalıştı. Aleyna Ö. tabanca ile ateş ederek Gamze Y.'yi sırtından tek kurşunla yaraladı.
Ağır yaralanan Gamze Y., çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gamze Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Aleyna Ö., polis tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu kadarına inanmak güç! Ormanın ortasında öyle bir şey yaptı ki...Bu kadarına inanmak güç! Ormanın ortasında öyle bir şey yaptı ki...
Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ölen Ceren, toprağa verildiYaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ölen Ceren, toprağa verildi
Resim tablolarının içinden kaçak sigara çıktıResim tablolarının içinden kaçak sigara çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inletti

Ortalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inletti

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.